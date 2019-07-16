Форслинг, права на которого получил «Авангард», подписал контракт с «Каролиной»

Защитник Густав Форслинг принял квалификационное предложение клуба Национальной хоккейной лиги «Каролины Харрикейнз», информирует официальный сайт команды. Хоккеист подписал двусторонний контракт на один год, зарплата за сезон при условии игры в НХЛ составит $ 874 тыс., в АХЛ — $ 70 тыс.



Форслинг перешёл в «Каролину» в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс». Сезон-2018/19 Форслинг провёл в системе «Чикаго Блэкхокс». В НХЛ шведский защитник провёл 43 матча и набрал 9 (3+6) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 122 матча и набрал 27 (8+19) очков.



В КХЛ права на шведа недавно перешли к «Авангарду» от ХК «Сочи». Взамен южане получили права на вратаря Ивана Налимова, которого вскоре обменяли в СКА.

«Авангард» объяснил, как права на Налимова оказались в ХК «Сочи»