Сменят ли клубы Гусев и Анисимов? 8 кандидатов на обмен в НХЛ

После открытия рынка свободных агентов в НХЛ было некоторое затишье, американцы праздновали 4 июля. Сейчас работа на трансферном рынке должна разгореться с новой силой. Рассказываем о кандидатах на обмен в другие клубы. Среди них есть и двое россиян.

Контракт: -



По сообщениям заокеанских инсайдеров, Гусев просит контракт с зарплатой $ 4 млн, «Вегас» сделал квалификационное предложение на $ 2 млн. С одной стороны, если «рыцари» обменяют Никиту, и в другом клубе он начнёт забивать и отдавать, выглядеть это будет глупо. Тем более что пока за него предлагают не слишком много – выбор во втором раунде плюс ещё один пик в более позднем раунде или игрока для АХЛ. С другой стороны, если Гусев не раскроется в НХЛ, а «Вегас» получит при обмене кого-то стоящего, руководство клуба будет довольно.



Риски есть в обоих вариантах, тем более однажды «рыцари» уже обожглись с Шипачёвым. Но это не значит, что Гусев обязательно отправится в другую команду. Джорджу Макфи вполне по силам расчистить место в платёжке. «Мы считаем, что Гусев очень хороший игрок. Нам звонят по поводу его обмена, мы слушаем. Не могу сказать, что из этого выйдет, но мы найдём для него место, либо здесь, либо в другом клубе», — сказал Макфи.

7 команд НХЛ для Гусева. Он будет идеальным партнёром для Малкина? Ещё один русский будоражит рынок в Северной Америке.

Контракт: до 2021 года, зарплата $ 4,55 млн



По слухам, «Чикаго» пытался обменять Анисимова ещё в дедлайн, но безуспешно. 1 июля «Блэкхоукс» уже выплатили ему $ 2 млн подписного бонуса, плюс у 31-летнего центра закончилось действие пункта о запрете на обмен, и это развязывает руководству клуба руки.



Анисимов справляется с ролью центра третьего звена (хотя в прошлом сезоне иногда играл и с краю), но в «Чикаго» достаточно игроков этого амплуа, особенно после перехода Эндрю Шоу. Единственной проблемой обмена может быть только поиск клуба, который бы согласился приобрести Анисимова.

Контракт: до 2023 года, зарплата $ 4,5 млн



Гостисбер – классный атакующий защитник, который чередует очень хорошие сезоны со средними. Он всё равно с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Филадельфии» среди защитников (187 очков в 296 матчах), но Чак Флетчер этим летом приобрёл двух игроков обороны – Мэтта Нисканена и Джастина Брауна, и может раздумывать о новом обмене.



Далеко не факт, что переход случится – Гостисбер молод, и подписан на долгий срок за разумные деньги. Но «Филадельфия» готова рассматривать предложения, а интерес к Шейну точно будет.

Контракт: до 2020 года, зарплата $ 4,625 млн



Реальность такова, что у Крайдера через год кончается контракт, а прямо сейчас «Рейнджерс» надо подписать четырёх ограниченно-свободных агентов. Естественно, после приобретения Панарина свободного места под потолком зарплат минимум, поэтому какие-то изменения в составе команды точно будут.



«Рейнджерс» вряд ли могут себе позволить продлить контракт с Крайдером, а значит, через год он выйдет на рынок свободных агентов. Можно ждать до дедлайна и получить за Крайдера драфт-пики, но выгоднее будет обменять его сейчас. Правда, у нападающего действует частичный запрет на обмен – он может предоставить список из 11 клубов, куда его нельзя менять.

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Кайл Туррис («Нэшвилл»)

Контракт: до 2024 года, зарплата $ 6 млн



Платить $ 6 млн центру, который выходит в третьем-четвёртом звене, просто невыгодно. Да и надо признать, что Туррису необходимо перезагрузить карьеру, ведь ещё пару лет назад он спокойно забивал больше 20 голов за сезон.



Сейчас «Предаторз» подписали контракт с Дюшейном, в центре у них ещё есть Джохансен, Сиссонс и Бонино, и можно спокойно заниматься обменом нападающего. Так будет лучше для всех – «Нэшвилл» высвободит деньги на продления контракта с Романом Йози, а Туррис в другой команде сможет получить более значимую роль и вернуть результативность.

Контракт: -



Ещё три года назад Пульюярви зажигал на МЧМ в одной тройке с Ахо и Лайне, но в «Эдмонтоне» он лишь мотался между основой и фармом и был недоволен маленьким игровым временем. Нападающий сам попросил обмена и заявил, что больше не будет играть в «Ойлерз». Клуб сохранил права на игрока, сделав ему квалификационное предложение, и сейчас Кен Холланд ищет подходящий вариант. «Я не собираюсь делать Ессе никаких одолжений просто потому, что он не хочет играть за «Эдмонтон». Обмен должен быть выгоден для нас», — заявил Холланд.



Неизвестно, сколько Холланду потребуется времени, так что история с Пульюярви может быть долгоиграющей. Недавно появились сообщения об интересе со стороны «Лос-Анджелеса», но «Эдмонтон» хочет в нагрузку спихнуть и тяжёлый контракт Лучича, а это только усложняет положение дел.

«Лос-Анджелес» хочет выменять Пульюярви у «Эдмонтона»

Джейсон Цукер («Миннесота»)

Контракт: до 2023 года, зарплата $ 5,5 млн



Пол Фентон уверяет, что Цукер остаётся частью команды, и он не планирует избавляться от игрока, если не получит по-настоящему выгодное предложение, но это только слова. На самом деле, обмен Цукера уже дважды срывался – сначала перед дедлайном в «Калгари», и совсем недавно – летом, в «Питтсбург».



Сам Цукер находится в полной растерянности: «Насколько я знаю, «Миннесота» хочет меня сохранить, я тоже хочу остаться здесь. Скажу так: я хочу быть там, где меня ждут». За последние пять сезонов Цукер лишь раз не добирался до отметки в 20 голов, наверняка на такого крайнего будет спрос.

Ти Джей Броди («Калгари»)

Контракт: до 2021 года, зарплата $ 4,65 млн



«Калгари» готов слушать предложения сразу по нескольким игрокам, в их числе – защитник Броди. За это говорит то, что через год он станет свободным агентом, а генеральный менеджер клуба Брэд Треливинг уже заявил, что рассчитывает на прогресс молодых защитников.



Что Броди, что ещё одного кандидата для обмена – Трэвиса Хэмоника – уже пытались обменять. К Ти Джею проявляли интерес много клубов, в том числе «Чикаго», «Тампа», «Торонто» и «Виннипег», так что вариантов может быть много.