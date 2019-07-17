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Нападающий «Спартака» Столяров заявил, что в команде не будет безразличных

Нападающий «Спартака» Столяров заявил, что в команде не будет безразличных
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров рассказал о подготовке к следующему сезону.

«Здоров как бык, организм работает, как у восемнадцатилетнего спортсмена. Что не люблю на сборах? Если честно, нет такого, я наоборот получаю удовольствие от предсезонки. Потому что в отпуске успеваешь соскучиться по тренировкам, по ребятам, по атмосфере в раздевалке, по шуткам. На сборах все через работу сплачиваются, поэтому я позитивно отношусь к сборам.

Учитывая наш тренерский штаб и зная много ребят в коллективе, могу сказать точно, что будет боеспособный коллектив, не будет безразличных, все будут выходить и отдаваться с первых до последних секунд», – цитирует Столярова официальный сайт московского клуба.

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