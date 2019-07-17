Несколько хоккеистов «Сибири» изменили игровые номера

Три хоккеиста «Сибири» изменили игровые номера по сравнению с прошлым сезоном, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.
Нападающий Виктор Комаров будет играть под 22-м номером вместо 56-го, ещё один форвард Егор Миловзоров заменил 73-й номер на 70-й, а защитник Илья Морозов выбрал 7-й номер вместо 77-го.
6 августа подопечные Николая Заварухина сыграют с ХПК «Хямеэнлинна», а 7 августа – с «Йокеритом». Соперником «Сибири» 9 августа станет «Франкфурт Лайонс», а 10 августа – «Пеликанс».
После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча. Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир Памяти Ромазана, где сыграет три матча («Металлург», «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар»).
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