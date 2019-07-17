Ибатуллин: вообще не думал над предложением «Адмирала»

Защитник «Адмирала» Руслан Ибатуллин поделился впечатлениями от жизни на Дальнем Востоке.

«Впечатления самые положительные, от всего происходящего вокруг. Я уже почти неделю здесь, жаловаться не на что. Атмосфера в коллективе рабочая, готовимся к сезону, плюс нам придумывают различные мероприятия – знакомимся с Приморьем. Город красивый, задачу себе поставил закрепиться в составе и показывать хорошую игру.



Над предложением «Адмирала» не думал вообще, как только поступило – сразу согласился. Я не один год провёл в ВХЛ, пора расти. Общался с Пашей Махановским, который один сезон провёл здесь. В прошлом чемпионате мы вместе выступали в «Сарыарке», стали друзьями. Он посоветовал больше работать, пахать – всё, как обычно.



Сборы? Любые сборы для хоккеистов всегда тяжёлые. Надо работать, у всех одна цель – подготовить себя к сезону, чтобы выполнить поставленные задачи!» — цитирует Ибатуллина официальный сайт КХЛ.