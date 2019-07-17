НХЛ представила топ-10 игроков, реабилитировавшихся за прошлые неудачи

НХЛ составила рейтинг игроков, которые в сезоне-2018/19 смогли реабилитироваться за прошлые неудачи и выйти на свой прежний топ-уровень.

10. Бен Бишоп («Даллас Старз»)

9. Томаш Татар («Монреаль Канадиенс»)

8. Давид Крейчи («Бостон Брюинз»)

7. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»)

6. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)

5. Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс»)

4. Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)

3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)

2. Патрик Кейн («Чикаго»)

1. Кэри Прайс («Монреаль»)

Отмечается, что в этот рейтинг могли попасть, но не попали самый ценный игрок прошедшего плей-офф Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» и нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Оба провели классный сезон, но им не за что было реабилитироваться.