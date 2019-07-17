НХЛ представила топ-10 игроков, реабилитировавшихся за прошлые неудачи
НХЛ составила рейтинг игроков, которые в сезоне-2018/19 смогли реабилитироваться за прошлые неудачи и выйти на свой прежний топ-уровень.
10. Бен Бишоп («Даллас Старз»)
9. Томаш Татар («Монреаль Канадиенс»)
8. Давид Крейчи («Бостон Брюинз»)
7. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»)
6. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)
5. Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс»)
4. Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)
3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)
2. Патрик Кейн («Чикаго»)
1. Кэри Прайс («Монреаль»)
Отмечается, что в этот рейтинг могли попасть, но не попали самый ценный игрок прошедшего плей-офф Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» и нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Оба провели классный сезон, но им не за что было реабилитироваться.
НХЛ представила топ-10 игроков, добившихся наибольшего прогресса
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