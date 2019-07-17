Генменеджер «Чикаго» — об обмене Анисимова на Смита: закрыли проблемную позицию

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал переход форварда Зака Смита из «Оттавы Сенаторз» в обмен на российского нападающего Артёма Анисимова.



«Я думаю, мы смогли закрыть позицию, которая была проблемной в прошлом сезоне. За последние четыре-пять недель мы совершили несколько сделок. Если рассмотреть их, мы увидим, что наша команда стала выглядеть лучше, чем раньше. Но тренировочный лагерь покажет, как обстоит ситуация на самом деле, но прямо сейчас мне нравится, как выглядит наша команда», — приводит слова Боумэна официальный сайт клуба.



Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. Смит в сезоне-2018/19 сыграл в 70 матчах, отметившись 28 (9+19) очками при показателе полезности "-6" и 81 минуте штрафа.

«Чикаго» обменял Артёма Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита