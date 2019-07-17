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Защитник «Виннипега» Куликов сменил игровой номер на сезон-2019/20

Защитник «Виннипега» Куликов сменил игровой номер на сезон-2019/20
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов принял решение о смене игрового номера, под которым он будет выступать в сезоне-2019/20. Об этом сообщает официальный аккаунт канадского клуба в «Твиттере».

Россиянин с нового сезона будет играть под 7-м номером. В минувшем розыгрыше НХЛ Куликов выступал под 5-м игровым номером. «Твиттер» «Виннипег Джетс» разместил фотографию того, как будет выглядеть свитер российского защитника со следующего сезона.

28-летний Куликов в составе клуба из Канады принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых не отметился ни одним голом и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 47 штрафных минутах. Защитник проводил на льду около 15 с половиной минут за игру.

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