Никита Коростелёв продлил контракт с фарм-клубом «Коламбуса»

Нападающий Никита Коростелёв подписал новый однолетний контракт с командой АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс». Об этом говорится в официальном «твиттере» агентства Дэна Мильштейна.
Коростелёв перебрался в фарм-клуб «Коламбуса» в сентябре 2018 года. 22-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).
До перехода в «Кливленд Монстерс» сезоне-2017/18 сыграл 64 матча в регулярном первенстве юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при показателе полезности «-23». После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в АХЛ. Защищая цвета клуба «Лаваль Рокет», он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени.
- 17 июля 2019
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