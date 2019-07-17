Никита Коростелёв продлил контракт с фарм-клубом «Коламбуса»

Нападающий Никита Коростелёв подписал новый однолетний контракт с командой АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс». Об этом говорится в официальном «твиттере» агентства Дэна Мильштейна.



Коростелёв перебрался в фарм-клуб «Коламбуса» в сентябре 2018 года. 22-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).



До перехода в «Кливленд Монстерс» сезоне-2017/18 сыграл 64 матча в регулярном первенстве юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при показателе полезности «-23». После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в АХЛ. Защищая цвета клуба «Лаваль Рокет», он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени.

