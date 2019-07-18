Михайлов: сомневаюсь в том, что у Войнова есть шансы вернуться в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о развитии карьеры Вячеслава Войнова. Несколько дней назад бывший футболист игрок «Лос-Анджелес Кингз» подписал контракт с «Авангардом» — в США он по-прежнему дисквалифицирован за нанесение побоев жене.



«Возвращение Войнова в Россию? По меркам КХЛ это крепкий защитник, к тому же праворукий, таких в КХЛ не много. Но все зависит от настроя Войнова. Если будет концентрация на КХЛ, на «Авангарде», то команда из Балашихи станет сильнее.



Если будет настрой еще сезон переждать, чтобы затем попробовать вернуться в НХЛ, то возможны проблемы.



Очень сильно сомневаюсь в том, что у Вячеслава есть шансы вернуться в НХЛ — там был показательный процесс», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.Ru.



Войнов: у меня не было отпуска, я не прекращал тренировки весь год