Панарин: с вертушки надо бить тех, кто говорит, что я в «Рейнджерс» из-за Алисы

Нападающий сборной России и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился деталями о переходе из «Коламбус Блю Джекетс» в «Рейнджерс».



«Люди пишут, что я каблук и клуб за меня выбрала Алиса (девушка Артемия. — Прим. «Чемпионата»)? С вертушки бить надо этим людям. Это шутка, но всё не так.



Когда ещё не было определенности, у меня сердце лежало в «Рейнджерс», но по деньгам другой клуб перебивал чуть меньше миллиона в год.



Там мне давали $ 12,5 млн. Но мне самому не очень туда хотелось. В последний день надо было принимать какое-то решение.



Я позвал Алису к агенту домой, мы сидели вместе. Я спросил: «Что думаешь?». Она назвала другой клуб. Достаточно маленький город. Сказала: «Ну ничего, поедем туда». Не за деньгами, а чтобы не быть недооцененным. Хотя у меня и так все нормально.



Там было гораздо лучше предложение. Логичнее было бы согласиться. И агент говорил, что логичнее выбрать другой клуб, отыграть там три года, потом подписать еще – и можно было не $ 80 млн заработать, а $ 120, потому что за три года все зарплаты повышаются.



Но это переживать три года, выжимать из себя, нервничать, хорошо или плохо сыграл. Не было бы определенности.



Так что Алиса не повелась ни на какой Нью-Йорк, она сказала: «Поехали туда, купим дом, всё равно будем счастливыми, радоваться, всё будет хорошо». А я ответил: «Нет, всё равно едем в Нью-Йорк».



Предложение от них было $ 11 млн. Разница – полторашка. Я сказал своему агенту Полу, чтобы он выжимал из «Рейнджерс» как мог, что я больше никуда не пойду. Он позвонил и еще $ 600 тысяч выбил», — цитирует Панарина Sports.ru.

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