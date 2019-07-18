Полыгалов: у «Динамо» высокие ожидания от сезона. Будем биться за Кубок Гагарина

Новичок московского «Динамо» Игорь Полыгалов рассказал о целях своего нового клуба в сезоне-2019/20. Напомним, в текущее межсезонье нападающий покинул «Трактор» и поставил свою подпись под однолетним контрактом с москвичами.



«Самый яркий момент за два сезона в «Тракторе»? Конечно же бронзовые медали КХЛ и сплоченный дружный коллектив! Что касается «Динамо», то отдельно за их играми не следил, но команда всегда находится на слуху.



Был знаком с Кириллом Ляминым, Вадимом Шипачевым и Дмитрием Огурцовым. С остальными ребятами уже познакомимся в процессе тренировок и игр. Ожидания на этот сезон самые высокие. Для начала — попасть в плей-офф, а там подняться как можно выше и, конечно же, биться за Кубок Гагарина!» — цитирует Полыгалова официальный сайт «Динамо».