Панин: для Нурмагомедова было странно, что Овечкина называют «Овца»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о бойце Хабибе Нурмагомедове.
«UFC и смешанные единоборства я давно смотрел, но не фанатично. Хабиб – яркий представитель нашей страны. У него профессиональное отношение к виду спорта, своей работе и боям. Мне стало интересно, я ради его боя слетал в США, хотя тогда он не был таким хайповым. Кстати, когда мы с командой смотрели бой Хабиба и Конора, попросили тренера перенести тренировку на 10 минут, чтобы бой досмотреть и потом пойти на лёд.
Почему болел за Нурмагомедова? А за кого надо было, за Конора? Есть какое-то разделение? Он мне импонирует как человек. Его отношение к религии, воспитанию. Мы сидели в одной компании, он очень скромный и культурный человек. У него нет какой-то звёздности, это всегда подкупает в человеке. Он не смотрит на тебя свысока, хотя Хабиб – суперзвезда.
У меня есть друг Магомед. Они вроде из одной деревни с Нурмагомедовым. Мы поехали в Самару, когда были «Бои на Волге». Хабиб там присутствовал. Потом поехали в ресторан, там сидело человек 20, если не больше. Закрытая часть ресторана, его же все знают, он бы не посидел спокойно. Помню, что он рассказывал, что занимался в Сан-Хосе и ходил на матч НХЛ с Вашингтоном. Сказал, что сидел, болел и выиграл «Сан-Хосе». Потом говорит: я думал, что там Овечкин играет. Дальше сказал, что для него было очень странно, что Овечкина называют «Овца». Для Нурмагомедова это оскорбительное слово», — цитирует игрока «Горобзор».
- 18 июля 2019
-
17:13
-
16:49
-
16:32
-
16:05
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:02
-
13:57
-
13:25
-
12:50
-
12:08
-
11:38
-
11:11
-
10:45
-
10:13
-
10:03
-
09:46
-
08:48
-
08:44
-
07:21
-
05:09
- 17 июля 2019
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
22:21
-
21:51
-
21:20
-
20:54
-
20:28
-
19:57
-
19:40