Панин: для Нурмагомедова было странно, что Овечкина называют «Овца»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о бойце Хабибе Нурмагомедове.



«UFC и смешанные единоборства я давно смотрел, но не фанатично. Хабиб – яркий представитель нашей страны. У него профессиональное отношение к виду спорта, своей работе и боям. Мне стало интересно, я ради его боя слетал в США, хотя тогда он не был таким хайповым. Кстати, когда мы с командой смотрели бой Хабиба и Конора, попросили тренера перенести тренировку на 10 минут, чтобы бой досмотреть и потом пойти на лёд.



Почему болел за Нурмагомедова? А за кого надо было, за Конора? Есть какое-то разделение? Он мне импонирует как человек. Его отношение к религии, воспитанию. Мы сидели в одной компании, он очень скромный и культурный человек. У него нет какой-то звёздности, это всегда подкупает в человеке. Он не смотрит на тебя свысока, хотя Хабиб – суперзвезда.



У меня есть друг Магомед. Они вроде из одной деревни с Нурмагомедовым. Мы поехали в Самару, когда были «Бои на Волге». Хабиб там присутствовал. Потом поехали в ресторан, там сидело человек 20, если не больше. Закрытая часть ресторана, его же все знают, он бы не посидел спокойно. Помню, что он рассказывал, что занимался в Сан-Хосе и ходил на матч НХЛ с Вашингтоном. Сказал, что сидел, болел и выиграл «Сан-Хосе». Потом говорит: я думал, что там Овечкин играет. Дальше сказал, что для него было очень странно, что Овечкина называют «Овца». Для Нурмагомедова это оскорбительное слово», — цитирует игрока «Горобзор».

Овечкин – хоккеист года в Америке. Но это звание должен был получить другой Надо признать, в этом году ESPN дали маху. Сказалась популярность капитана «Вашингтона».