Форвард «Спартака»: попасть в команду к Знарку — мечта и бесценный опыт

17-летний защитник системы московского «Спартака» Александр Никишин поделился мнением о работе под руководством Олега Знарка.
«Меня пригласили на просмотр, по итогам которого предложили заключить двухлетний контракт. Потом сказали, что на первый сбор поеду с основой. Для меня теперь важно хорошо поработать и задержаться в первой команде. Конечно, не скрою, было приятно, что «Спартак» заинтересовался мной. Теперь надо это доверие оправдать. Я понимал, что это не молодёжка, не мой возраст. Опасения были — справлюсь или нет? Но уже несколько дней прошло, я привык и втянулся в работу.
Нагрузки очень приличные. Но тренировки построены таким образом, что мы успеваем восстанавливаться. Мне только 17 лет, наверное, неправильно делить упражнения на «люблю» или «не люблю». Но бегать для меня — самое тяжёлое, скрывать не буду. С ранних лет бега шли очень тяжело. Да и тренеры сказали, что ноги у меня пока слабые. Надо подтягивать этот компонент.
Сбор с Олегом Знарком? Помню, ещё маленьким смотрел с отцом матчи ХК МВД, когда команда дошла до финала Кубка Гагарина. В тот момент, конечно, я не мог и представить, что когда-то буду работать под руководством человека, который тренировал ту команду. Она очень много наделала шуму. Потом Олег Валерьевич выигрывал со сборной чемпионат мира и Олимпиаду. Это мечта — попасть к нему в команду. Для меня это бесценный опыт», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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