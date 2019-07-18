Александр Овечкин отправится в Китай как посол НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в августе отправится в Китай как посол Национальной хоккейной лиги, информирует Washington Post. Российский форвард посетит молодёжные хоккейные академии и примет участие во встречах, посвящённых усилиям НХЛ по продвижению хоккея в Китае.
В минувшем сезоне 33-летний российский хоккеист в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 51 результативный бросок и добавил к этому 38 голевых передач в 81 матче. Кроме того он заработал показатель полезности «+7» и 40 минут штрафа. В плей-офф на счету капитана столичной команды 9 (4+5) очков в семи играх.
«Вашингтон» вышел в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. Год назад столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.
- 18 июля 2019
-
17:50
-
17:25
-
17:22
-
17:17
-
17:13
-
16:49
-
16:32
-
16:05
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:02
-
13:57
-
13:25
-
12:50
-
12:08
-
11:38
-
11:11
-
10:45
-
10:13
-
10:03
-
09:46
-
08:48
-
08:44
-
07:21
-
05:09
- 17 июля 2019
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
22:21
-
21:51
-
21:20