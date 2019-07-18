Цукер — о слухах про свой обмен: это нелегко, нужно быть готовым ко всему
Нападающий Джейсон Цукер прокомментировал информацию о своём возможном уходе из «Миннесоты Уайлд» и поделился мнением о прошедшем сезоне команды. Напомним, североамериканские СМИ сообщают о желании «Миннесоты» обменять игрока.
«Прошлый сезон получился грустным. Мы не добились желаемого и хотим исправить это летом. Мы совершили несколько приобретений, которые должны нам в этом помочь. Надо хорошо поработать летом и подготовиться к тренировочному лагерю.
Слухи об обмене? Это нелегко. Но в какой-то момент надо перестать обращать на них внимание и быть готовым ко всему», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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