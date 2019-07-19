Цулыгин: должны заиграть быстрее — у Маннинена выше скорость, чем у Кемппайнена

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о подготовке команды к грядущему сезону-2019/20.



«Основная масса игроков прибыла в хорошем физическом состоянии, видно, что ребята готовились, здесь претензий никаких нет. По сочетаниям пока рано что-то говорить. В первых тренировках будем смотреть совместимость игроков, у кого с кем будет получаться. Это долгий процесс.



Думаю, первое звено должно заиграть побыстрее, ведь у Маннинена побольше скорость, чем у Кемппайнена. Остальное покажет игра. Маннинен маленький? Он борется, не уступает в борьбе. Да, он маленький, но очень плотный, широкий, может бороться и не уступать. Плюс у него очень хорошая скорость, чем он компенсирует размер. Нужно брать его лучшие качества, ломать его игру не будем», — цитирует Цулыгина «Бизнес Online».

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