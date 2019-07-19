Цулыгин: «Салават» не отказывался от Бойкова. Сделка была выгодна для клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал вхождение в тренерский штаб Андрея Сидякина и ответил на вопрос об обменах Сергея Бойкова и Анатолия Елизарова.

«Сидякин? Это моя инициатива. Он будет помогать тренеру по физподготовке и корректировать технико-тактические моменты во время игр, наших и соперника.

Доволен ли селекцией? Естественно, все переходы мы согласовывали. Разговаривали, кто нам нужен, на какие позиции. По сочетаниям пока рано что-то говорить. В первых тренировках будем смотреть совместимость игроков, у кого с кем будет получаться. Это долгий процесс.

Отказ от Елизарова и Бойкова? Я не могу это прокомментировать. Бойкова мы не видели, он играет в Америке. Мы не отказывались от них, они стали частью сделок, которые были выгодны для клуба», — цитирует Цулыгина официальный сайт уфимского клуба.