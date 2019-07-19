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Игнатушкин пройдёт просмотр в клубе ВХЛ, ранее заключившем контракт с Жердевым

Игнатушкин пройдёт просмотр в клубе ВХЛ, ранее заключившем контракт с Жердевым
Хоккей / ВХЛ 0

ХК «Тамбов» заключил пробный контракт с нападающим Игорем Игнатушкиным, информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне он отметился игрой за ХК «Рязань» в ВХЛ, где в 18 матчах забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Затем Игорь перешел в словацкий клуб «Кошице», где за 32 игры, включая плей-офф, суммарно набрал 15 очков.

За карьеру в КХЛ 35-летний нападающий выступал за такие команды, как «Амур», «Атлант», «Сибирь», «Торпедо, «Сочи» и московское «Динамо». В общей сложности на уровне лиги принял участие в 486 матчах, в которых набрал 178 (78+100) очков при полезности «-3» и 219 штрафных минутах.

Ранее «Тамбов» заключил контракт с двукратным чемпионом мира в составе сборной России Николаем Жердевым.

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