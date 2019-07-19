Главный тренер «Сан-Хосе»: исхожу из того, что Торнтон будет в команде
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур рассчитывает, что многоопытный нападающий Джо Торнтон останется в команде.
«Насколько понимаю, Джо Торнтон продолжит карьеру. Уже через два дня после завершения сезона я видел его в тренажерном зале. По-моему, не так давно он заявил, что будет играть, что силы у него есть. Я готовлюсь к новому сезону исходя из того, что он будет в нашей команде», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
Следующий сезон для канадца станет 22-м в Национальной хоккейной лиге. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона». 2 июля Джо Торнтону исполнилось 40 лет.
НХЛ представила топ-10 игроков, реабилитировавшихся за прошлые неудачи
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