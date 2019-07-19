Калюжный: от предложения «Авангарда» никак нельзя было отказаться

Известный белорусский хоккеист Алексей Калюжный вспомнил подробности перехода в «Авангард» накануне сезона-2010/11.
«Я выступал за московское «Динамо», у нас был неудачный сезон, вылетели в первом раунде плей-офф. В общем, настроение было так себе. Спустя несколько дней после завершения сезона мне звонит генеральный менеджер омского «Авангарда», предлагает встретиться. Я говорю, мол, не хочу сейчас ничего решать, дайте мне отдохнуть. На что менеджер отвечает, что хочет просто поговорить. Я соглашаюсь и предлагаю созвониться в течение нескольких дней. А он мне: «Выходи, я под твоим домом». Думаю, ладно, выйду к нему, но ничего не буду обещать, совсем не то состояние. Спустился, мы решили прогуляться.
И он рассказывает мне о карьере в Омске, о том, что местные болельщики все еще помнят меня. Я соглашаюсь, ведь время в Омске было действительно замечательным. Но менеджеру всё равно говорю, что обсуждать вопросы перехода сейчас не хочу. Он мне отвечает: «Хорошо, деньги обсуждать не будем. Просто мы подписали одного талантливого чеха, а второй игрок, с которым мы договорились, — это Яромир Ягр. И мы хотим тебя к ним в звено поставить». И на этот момент ты уже понимаешь, что вляпался, что отказаться от такого предложения никак нельзя», — цитирует Калюжного «Страница хоккея Беларуси».
- 19 июля 2019
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