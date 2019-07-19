«Рейнджерс» — второй клуб в НХЛ, превысивший потолок зарплат на данный момент

После заключения многолетнего контракта с американским защитником Джейкобом Трубой «Нью-Йорк Рейнджерс» стали вторым клубом в НХЛ, превысившим потолок зарплат на данный момент. Ранее лимит зарплат исчерпал «Вегас Голден Найтс».
По информации портала CapFriendly, платёжная ведомость «синерубашечников» составляет $ 82,4 млн при потолке зарплат в $ 81,5 млн. При этом «Рейнджерс» ещё не заключили нового контракта с Павлом Бучневичем. Среди ограниченно свободных агентов также находится и канадский нападающий Брендан Лемье. Не имеет контракта и один из ведущих защитников команды — Энтони Деанджело.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» может обменять Бучневича и Владислава Наместникова, чтобы разгрузить ведомость зарплат. Под угрозой также находятся защитники Брендан Смит, Марк Стаал, Кевин Шаттенкирк и форвард Крис Крайдер.
- 19 июля 2019
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