Фрэнсис: в новом клубе из Сиэтла мне придётся решать массу разных задач
Генеральный менеджер нового клуба НХЛ из Сиэтла Рон Фрэнсис поделился мнением о задачах, которые перед ним стоят. Напомним, название и цвета новой команды пока остаются неизвестными, Фрэнсис — её первый геменеджер.
«В „Каролине“ мы строили команду. Для этого нужен план действий и умение видеть перспективу. Нужно уметь ждать, придерживаться плана, не менять принятые решения на полпути. Я считаю, что наши сотрудники отлично поработали над перестройкой „Каролины“. Что касается нового клуба, то здесь нам предстоит решить массу задач в самых разных областях. Полагаю, что мой опыт игрока, сотрудника клуба и генерального менеджера помогут мне, когда мы займемся этими проблемами», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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