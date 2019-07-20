«Ак Барс» провёл футбольный челлендж, в проигравших били мячом

Казанский «Ак Барс» провёл футбольный челлендж, информирует официальный канал клуба в YouTube. Идею предложил нападающий Артём Лукоянов, несколько месяцев назад дебютировавший в профессиональном футболе за «КАМАЗ». 30-летний спортсмен вышел на замену на 85-й минуте матча Профессиональной футбольной лиги с «Уфой-2», которая закончилась победой клуба из Набережных Челнов со счётом 2:0.

Посмотреть видео можно на YouYube.



Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. Прошедший сезон стал для 30-летнего нападающего самым результативным в карьере. Артём набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став вторым бомбардиром команды среди российских игроков после Даниса Зарипова. В четырёх матчах плей-офф Лукоянов отдал одну результативную передачу.