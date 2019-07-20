Житник: к интервью Задорова отношусь с юмором, до великих ему пахать и пахать

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о защитнике «Колорадо Эвеланш» Никите Задорове.



«Честно говоря, к интервью Задорова давно отношусь с юмором. Еще с тех пор, как он начал себя сравнивать с российскими защитниками предыдущих поколений и находить массу плюсов. Да, парень он талантливый, но, поверьте, те, с кем он себя сравнивает, добились очень многого. И прошли через ту систему советского хоккея, которая отбирала только лучших. Задорову, при всем уважении, еще пахать и пахать, чтобы так громко сопоставлять себя с великими.



Что посоветую молодым героям интервью? Только одно — внимательно относиться к своим словам и изучать то, что говорили великие. Для меня классиком интервью всегда являлся Уэйн Гретцки, рядом с которым 26 лет назад дебютировал в „Лос-Анджелесе“. Ни разу, общаясь с журналистами, дядя Ваня себя не похвалил, а, наоборот, постоянно занижал все свои достижения, находил недостатки. Этим он похож на всех звезд советского хоккея. На мой взгляд, для нового поколения наших звезд НХЛ Гретцки — идеальный пример. Чем больше в их интервью будет скромности и хоккея, тем лучше для всех — и для игроков, и для болельщиков», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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