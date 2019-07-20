Нападающий «Ермака» — о победе в игре с «Адмиралом»: мы тоже чего-то стоим
Нападающий «Ермака» Матвей Тымченко поделился впечатлениями от контрольного матча с командой КХЛ «Адмирал», в которой ангарчане победили со счётом 2:1.
«Сейчас не акцентируем большого внимания на играх, главное выполнять тренерскую установку, учиться тактике. Не знали, чего ждать сегодня, первая товарищеская игра. Естественно, все ребята хотят доказать, что мы тоже чего-то стоим.
Команда собралась новая. Многие не возлагали больших надежд из-за последних мест в прошлом сезоне ВХЛ. Это неправильно, потому что ежегодно команда меняется, и невозможно предугадать, каким будет следующий сезон. С ребятами договорились с первых игр доказывать, что мы чего-то стоим. Надеюсь, у нас всё получится», — цитирует Тымченко официальный сайт клуба.
«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
- 20 июля 2019
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:29
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:39
-
16:09
-
15:44
-
15:12
-
14:44
-
14:24
-
14:11
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:40
-
12:35
-
12:15
-
11:59
-
11:32
-
10:56
-
10:44
-
10:17
-
09:46
-
09:33
-
09:10
-
08:57
-
08:40
-
08:12
Партнерский контент