Нападающий «Ермака» — о победе в игре с «Адмиралом»: мы тоже чего-то стоим

Нападающий «Ермака» Матвей Тымченко поделился впечатлениями от контрольного матча с командой КХЛ «Адмирал», в которой ангарчане победили со счётом 2:1.



«Сейчас не акцентируем большого внимания на играх, главное выполнять тренерскую установку, учиться тактике. Не знали, чего ждать сегодня, первая товарищеская игра. Естественно, все ребята хотят доказать, что мы тоже чего-то стоим.

Команда собралась новая. Многие не возлагали больших надежд из-за последних мест в прошлом сезоне ВХЛ. Это неправильно, потому что ежегодно команда меняется, и невозможно предугадать, каким будет следующий сезон. С ребятами договорились с первых игр доказывать, что мы чего-то стоим. Надеюсь, у нас всё получится», — цитирует Тымченко официальный сайт клуба.