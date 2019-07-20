36 игроков «Трактора» отправились на сбор в Словению

«Трактор» отправился на сбор в Марибор, информирует официальный сайт челябинского клуба. С 21 июля по 3 августа 36 хоккеистов чёрно-белых проведут тренировочный сбор в Словении.

Состав команды на тренировочный сбор:

Вратари: Василий Демченко, Иван Федотов, Сергей Мыльников, Никита Подскребалин;

Защитники: Дмитрий Алексеев, Артём Бородкин, Ессе Виртанен, Илья Гатиятулин, Богдан Жиляков, Игорь Исаев, Дмитрий Калинин, Илья Карпухин, Леонид Лавриненко, Виталий Меньшиков, Сергей Терещенко, Александр Шепелев, Ник Бэйлен



Нападающие: Егор Бабенко, Томаш Гика, Антон Глинкин, Андрей Ерофеев, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Алексей Кручинин, Фёдор Малыхин, Артём Пеньковский, Александр Подкорытов, Андрей Попов, Лукаш Седлак, Егор Степанов, Никита Тертышный, Александр Тридчиков, Кристиан Томас, Егор Фатеев, Александр Шаров, Марсель Шолохов.