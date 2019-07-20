Фазлеев: в состав «Ак Барса» пробиться было тяжело. Обрадовался обмену

Нападающий «Нефтехимика» Радель Фазлеев прокомментировал обмен из «Ак Барса».

«Только положительные эмоции от обмена. Обрадовался. Вдвойне обрадовался, потому что обменяли в Нижнекамск – это такой же дом для меня, можно сказать. Казань рядом, я не раз бывал в Нижнекамске, всегда играли здесь в детстве по школе. Это Татарстан, наши люди, буду с удовольствием защищать честь татарстанского флага и нашего народа. Ощущаю себя тут как дома, папа у меня здесь играл, очень обрадовался этому обмену, буду двигаться только вперёд.

Как сказал Рафик Хабибуллович Якубов, мне было бы тяжело пробиться в состав «Ак Барса», и они решили меня обменять, дать мне возможность. Надо проявить себя здесь, у меня двусторонний контракт, и мне никто места в составе не гарантировал. Тут также здоровая конкуренция, у нас много ребят на просмотре. Будем бороться за место в составе, доказывать, что мы достойны», — сказал Фазлеев в эфире клубного телевидения.