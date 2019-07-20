Генменеджер «Каролины» — о контракте с Макгинном: облегчение, что всё утряслось

Генеральный менеджер и президент «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал заключение контракта с нападающим Броком Макгинном.

«Мы чувствуем облегчение, что всё утряслось до арбитража. Брок внёс большой вклад в то, чего мы достигли в прошлом сезоне. И мы рады, что он остается с нами», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

Соглашение подписано сроком на два сезона, в первый год форвард получит $ 1,9 млн, во второй — $ 2,3 млн. Ранее стало известно, что Макгинн хочет получать $ 2,7 млн за сезон.

В прошлом сезоне 25-летний форвард набрал 26 (10+16) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+10». В плей-офф отметился 6 (2+4) баллами при полезности «-1» в 15 встречах.