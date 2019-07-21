Маккримон — о драфте расширения: не думаю, что клубы будут ждать выбор Сиэтла

Будущий генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккримон рассказал о фундаментальном отличии ситуации, в которой оказался новый клуб НХЛ из Сиэтла, от ситуации, в которой находился сам «Вегас» перед прошлым драфтом расширения. Маккримон займёт новую должность 1 сентября.

«Речь идёт о 30 клубах. Руководство каждого из них имеет огромный опыт в плане работы в условиях расширения лиги со всеми вытекающими последствиями. В этом заключается фундаментальное отличие нашей ситуации от той, в которой оказался Сиэтл. Теперь, что касается догадок, насколько сильно Сиэтл будет отличаться от нас, и как они будут строить команду. Могу сказать только одно — все будут делать то, что пойдёт на пользу их клубу.

Если команде выгоднее представить Сиэтлу список игроков и предложить выбирать из них, она так и поступит. Если она решит, что лучше договориться и так защитить игрока, значит будут переговоры, которые могут завершиться по-разному. Поэтому я не думаю, что все 30 клубов отправят в Сиэтл списки игроков и будут ждать, когда там кого-то выберут. А если такое всё-таки случится, то у Сиэтла появится возможность выбрать очень хороших ребят», — цитирует Маккримона официальный сайт НХЛ.