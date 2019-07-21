Каменский — о политике КХЛ: никаких поводов для беспокойства возникать не должно

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, нет ли вины лиги за возникновение ситуации с новокузнецким «Металлургом». Один из старейших клубов России может отказаться от участия в чемпионате ВХЛ сезона-2020/21.

«Во-первых, нужно сделать всё возможное, чтобы «Металлург» остался на карте как один из ведущих центров российского хоккея. И это тот вопрос, который на данном этапе должны решать региональные и клубные руководители — вместе с ВХЛ.



Во-вторых, решение об исключении «Металлурга» было вынужденным. Ни менеджеры клуба, ни региональные власти не могли обеспечить финансовую стабильность в «Металлурге». Команда с трудом дотягивала до Нового года, далее возникали проблемы, которые били по чемпионату, по всем клубам, по Лиге в целом. Выбора не было — пришлось принимать решение.

Дальнейшее сокращение КХЛ может привести к необратимым последствиям для хоккея? КХЛ проводит политику, направленную на развитие лиги и российского хоккея. Никаких поводов для беспокойства возникать не должно», — цитирует Каменского Russia-Hockey.

