Кормье: в «Ак Барсе» должен играть в тот же хоккей, что и раньше

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился эмоциями от перехода в казанский клуб.
«Это отличная возможность, новый вызов. С воодушевлением жду сезона. Педан, Галиев отлично знают английский. Мы две недели в команде и стараемся общаться со всеми. Здесь хорошие парни, они понимают по-английски.
Требования тренерского штаба? Мы говорили об этом. Я должен играть в тот же хоккей, что и раньше. Некоторые детали будем отрабатывать в ходе тренировок, всё-таки пока мы ещё не очень хорошо готовы», – цитирует Кормье «Спорт Бизнес Online».
В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Кормье забросил 18 шайб и сделал 22 результативные передачи в 56 матчах. В 11 играх плей-офф на счету Патриса 1 гол и 3 голевые передачи. У Кормье также удаление до конца матча в игре с «Авангардом», за что он подвергся резкой критике со стороны Андрея Скабелки.
- 21 июля 2019
-
13:59
-
13:33
-
13:16
-
12:54
-
12:35
-
12:21
-
11:50
-
11:25
-
11:12
-
10:55
-
10:30
-
10:11
-
09:56
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
08:31
-
08:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:31
-
23:05
-
22:40
-
22:10
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:36
-
20:15
-
19:56
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:05
-
17:57