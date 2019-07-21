Кормье: в «Ак Барсе» должен играть в тот же хоккей, что и раньше

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился эмоциями от перехода в казанский клуб.

«Это отличная возможность, новый вызов. С воодушевлением жду сезона. Педан, Галиев отлично знают английский. Мы две недели в команде и стараемся общаться со всеми. Здесь хорошие парни, они понимают по-английски.

Требования тренерского штаба? Мы говорили об этом. Я должен играть в тот же хоккей, что и раньше. Некоторые детали будем отрабатывать в ходе тренировок, всё-таки пока мы ещё не очень хорошо готовы», – цитирует Кормье «Спорт Бизнес Online».

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Кормье забросил 18 шайб и сделал 22 результативные передачи в 56 матчах. В 11 играх плей-офф на счету Патриса 1 гол и 3 голевые передачи. У Кормье также удаление до конца матча в игре с «Авангардом», за что он подвергся резкой критике со стороны Андрея Скабелки.