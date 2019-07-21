Фазлеев: не ставлю крест на Северной Америке, но надо реанимировать карьеру

Нападающий «Нефтехимика» Радель Фазлеев ответил на вопрос о возможном будущем в Северной Америке. Ранее 23-летнего хоккеиста обменяли в нижнекамский клуб из «Ак Барса».
«Северная Америка — закрытая тема? Мне ещё только 23 года, всё впереди. Сейчас надо, как популярно говорить, реанимировать карьеру, перезапустить — и посмотрим, как жизнь сложится. Так что крест ещё ни на чём не ставлю», — приводит слова Фазлеева «Спорт Бизнес Online».
Фазлеев вернулся в систему «Ак Барса» в конце 2018 года. Ранее он 15 матчей провёл в АХЛ, в которых отдал две результативные передачи.
В сезоне-2018/19 Радель выступал в Высшей хоккейной лиге за «Барс». В 16 матчах ему удалось отметиться двумя голами и пятью результативными передачами. Его показатель полезности составил «0».
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