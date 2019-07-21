Лучич: изначально был уверен, что никогда не окажусь в «Калгари»
Нападающий Милан Лучич поделился мнением об обмене, в результате которого он сменил «Эдмонтон Ойлерз» на «Калгари Флэймз».
«Изначально был уверен, что никогда не окажусь в составе принципиального соперника «Эдмонтона». Но после разговоров с генеральным менеджером «Флэймз» Брэдом Треливингом, тренером Биллом Питерсом, Джеффом Уордом, с которым мы провели семь лет в «Бостоне», и несколькими другими ребятами, игравшими в «Калгари», я понял, что это место, куда мне хочется отправиться», — приводит слова Лучича официальный сайт лиги.
В сезоне-2018/19 Лучич провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету шесть заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «-9» и 91 минуте штрафа.
«Калгари» обменял Джеймса Нила в «Эдмонтон» на Милана Лучича
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