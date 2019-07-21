Нюландер покроет расходы болельщиков «Торонто» в связи со сменой номера

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер на своей странице в «Твиттере» пообещал болельщикам клуба оплатить замену номера на свитерах с его фамилиями.
Ранее швед сообщил, что будет выступать под 88-м номером. Ранее в «Мэйпл Лифс» он выступал под 39-м и 29-м номерами. До этого под 88-м номером Нюландер играл в шведском МОДО. Под этим же номером Вильям играет за национальную команду.
Минувший сезон стал худшим в карьере игрока. Он подписал новый контракт лишь 1 декабря 2018 года. Вильям набрал 27 (7+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В трёх играх плей-офф нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. На чемпионате мира Нюландеру удалось частично реабилитироваться. В восьми играх он набрал 18 (5+13) очков, став лучшим бомбардиром турнира.
- 21 июля 2019
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