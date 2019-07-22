Сундквист согласовал 4-летний контракт с «Блюз» на $ 11 млн

«Сент-Луис Блюз» согласовал с форвардом Оскаром Сундквистом условия нового 4-летнего контракта на $ 11 млн, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги

Таким образом, 25-летний швед будет зарабатывать $ 2,75 млн в среднем за сезон.



В начале июля нападающий получил статус ограниченно свободного агента, но благодаря подписанию соглашения с «Блюз» избежал слушаний в арбитраже.



Сундквист был выбран «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде драфта 2012 года под 81-м номером. В минувшем сезоне Оскар провел 74 матча за «Блюз» в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко. В плей-офф он сыграл 25 матчей и заработал 9 (4+5) очков.

В прошлом сезоне «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, переиграв в финале «Бостон Брюинз».