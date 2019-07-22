Галимов: окончательно решил перейти в «Металлург» после общения с Величкиным

31-летний голкипер Станислав Галимов, заключивший на один сезон контракт с магнитогорским «Металлургом», рассказал о переговорах с клубом и вспомнил о предыдущем сезоне, когда он играл за нижегородское «Торпедо».
«Велись переговоры с агентом, предложение от «Магнитки» поступило одним из первых. Были и другие варианты — как из Восточной, так и Западной конференции. На определённом этапе пообщался с Геннадием Ивановичем Величкиным напрямую, он рассказал обо всех деталях, о задачах клуба. После этого я уже принял окончательное решение. Вообще, когда контракт предлагает такой титулованный и именитый клуб, как «Металлург», долго думать не приходится.
Первое впечатление от клуба исключительно положительное. Видно, что созданы все условия для игр и тренировок, организационных проблем нет. С первых тренировок наставник клуба Йозеф Яндач дал понять, что требует от игроков выкладываться на сто процентов. Он требовательный, знающий своё дело специалист.
Последний сезон, по большому счёту, проходил в положительном ключе, получилось провести в Нижнем Новгороде практически половину календарных игр. Были хорошие победы. Единственным минусом стало повреждение, долго не могли поставить диагноз. Но в итоге я полностью восстановился и готов к работе на сто процентов», — цитирует Галимова Russia-Hockey.ru.
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