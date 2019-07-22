Коростелёв: в Америке очень обостряется тяга к русским песням. Люблю ДДТ, «Арию»

Нападающий Никита Коростелёв, недавно подписавший новый однолетний контракт с командой АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс», рассказал, что ему нравится в АХЛ и как ему живётся за океаном.



«Отпуск прошёл хорошо, отдохнул. Даже пожениться успел! Слетали на Бали на пару недель. А серьёзную подготовку к сезону с тренером начал в середине июля.



Почему решил остаться в АХЛ? Мне понравилось там. Я сыграл немного матчей, но уже в первый профессиональный сезон получилось в среднем зарабатывать по 0,5 очка за игру, я считаю, это неплохо. Хочу самому себе доказать, что могу пробиться выше, буду дальше идти за мечтой. Обсудили всё с семьей, с агентом и решили, что ещё на год едем за океан. А права на меня принадлежат ЦСКА. Мы всё время с ними на связи, в хороших отношениях.



Сразу после переезда в Канаду было очень тяжело, я тогда был ещё практически ребёнком. У моей мамы два двоюродных брата и тётя живут в Торонто, они мне помогали иногда. Я жил с двумя партнёрами по команде, с мамой и сестрой одного из них в съёмном доме. Они все были канадцы. Таким образом я выучил английский, потому что если жрать захочешь, то придётся по-английски заговорить, ха-ха! Морально было сложно. На месяц ко мне приехала мама, после этого всё наладилось.



Летом с удовольствием провожу время в Москве, а зимой не был там уже лет восемь. Летом гуляю, отдыхаю с друзьями, ходим в кафешки, рестораны. В плане ресторанов инфраструктура в Америке заметно проигрывает, у нас в России прямо ресторанный бизнес! Так что я очень люблю Москву.



Я меломан, много разных жанров слушаю. В Америке очень обостряется тяга к русским песням, в машине вообще не ставлю никаких иностранных. Слушаю наши русские новинки, очень люблю песни молодости моих родителей: «Машина времени», «Агата Кристи», «Ария», «Браво», ДДТ. Русский рок — один из моих любимых жанров!



С русофобией в США и Канаде не сталкивался. От тренеров, руководства и значимых людей никогда ничего подобного не исходило. Максимум среди пацанов кто-нибудь тебя русским при разговоре назовёт, но ничего плохого в это не вкладывают», — рассказал Коростелёв в интервью Sport24.

Никита Коростелёв продлил контракт с фарм-клубом «Коламбуса»