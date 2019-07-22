Ежов: может, придётся повторно жениться в России — наш брак здесь не признают

Голкипер Илья Ежов, перешедший в подольский «Витязь» из нижнекамского «Нефтехимика», поделился впечатлениями о новом клубе и рассказал, что у его жены, являющейся гражданкой Канады, до сих пор есть проблемы с визой в Россию.



«Каковы первые впечатления от новой команды? Я здесь всего пару дней, но и за это короткое время успел оценить профессионализм команды. Меня отлично встретили, познакомили с руководством, персоналом клуба, показали арену и раздевалку. Увидел много ребят, с которыми раньше пересекались по ходу карьеры. Это ещё одно доказательство того, что хоккейный мир очень тесен. Физически я полностью готов. Сейчас главное — набрать игровую форму и работать над мелочами, которые не позволили достичь цели в прошлом сезоне.



Чего не хватило «Нефтехимику» в прошлом сезоне, чтобы попасть в плей-офф? Сезон уже в прошлом, его надо забыть, но при этом сделать правильные выводы. Нам немного не повезло, хотя все ребята боролись. Нельзя сказать, что случился полный провал. Просто матчи, которые мы должны были выигрывать 2:1, в итоге заканчивались со счётом 2:3. Но даже при этом у нас имелся хороший шанс попасть в плей-офф: необходимо было выигрывать две последние встречи регулярки. Этого, увы, сделать не удалось.



Я очень рад, что провёл время со своей семьёй. Особенно важно это было для общения с маленьким сыном, который редко меня видел по ходу регулярки. Удалось ли решить проблему с визой для супруги? Увы, нет. Я в России уже двенадцатый год, и до сих пор возникают одни и те же проблемы. Верю, что в этом году всё изменится. В сентябре пойду снова подавать на визу. Уж и не знаю, что делать. Может, придётся и свадьбу в России повторно сыграть, поскольку наш брак здесь почему-то не признают», — сказал Ежов в интервью официальному сайту КХЛ.

Ежов: за победу над СКА надо давать четыре очка, может, с Ротенбергом поговорить