Нападающего «Торпедо» Шрёдера встретили в костюме Черепашки-ниндзя
28-летнему американскому нападающему нижегородского «Торпедо» Джордану Шрёдеру устроили необычную встречу в аэропорту. Встречавший его нарядился в костюм одной из Черепашек-ниндзя — Леонардо. Причина такого выбора в фамилии канадца — почти так же (Шреддер) звали главного злодея в известном мультсериале, вышедшем в 1987 году и снискавшем большую популярность в России в 1990-е.
Для Джордана «Торпедо» — первый заокеанский клуб в карьере. До того он выступал за различные команды НХЛ и АХЛ. В НХЛ он играл за «Ванкувер Кэнакс», «Миннесоту Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Предыдущий сезон Джордан провёл в АХЛ, в «Рокфорд Айсхогс».
Весной этого года Шрёдер стал свободным агентом и 17 мая подписал однолетнее соглашение с нижегородцами.
Американский форвард Джордан Шрёдер заключил контракт с «Торпедо»
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