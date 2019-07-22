Нападающего «Торпедо» Шрёдера встретили в костюме Черепашки-ниндзя

28-летнему американскому нападающему нижегородского «Торпедо» Джордану Шрёдеру устроили необычную встречу в аэропорту. Встречавший его нарядился в костюм одной из Черепашек-ниндзя — Леонардо. Причина такого выбора в фамилии канадца — почти так же (Шреддер) звали главного злодея в известном мультсериале, вышедшем в 1987 году и снискавшем большую популярность в России в 1990-е.



Для Джордана «Торпедо» — первый заокеанский клуб в карьере. До того он выступал за различные команды НХЛ и АХЛ. В НХЛ он играл за «Ванкувер Кэнакс», «Миннесоту Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Предыдущий сезон Джордан провёл в АХЛ, в «Рокфорд Айсхогс».

Весной этого года Шрёдер стал свободным агентом и 17 мая подписал однолетнее соглашение с нижегородцами.

