Шрёдер — о встрече Черепашки-ниндзя: Нижний сумел удивить с первых секунд

Нападающий «Торпедо» Джордан Шрёдер поделился впечатлениями от приёма в Нижнем Новгороде. Новичка «Торпедо» встретил представитель клуба, одетый в костюм Черепашки-ниндзя. Причина такого выбора — в фамилии канадца, почти так же (Шреддер) звали главного злодея в известном мультсериале, вышедшем в 1987 году и снискавшем большую популярность в России в 1990-е.



«С нетерпением ждал возможности присоединиться к своей новой команде. Слышал много хорошего про КХЛ и готов сделать все возможное, чтобы помочь „Торпедо“ забрасывать шайбы и одерживать победы. После девяти сезонов в Северной Америке мне нужен был новый вызов и новый шанс продемонстрировать свои лучшие хоккейные качества. В Нижнем Новгороде я получу это шанс в полной мере. Кстати, для успешной адаптации я не только консультировался со знакомыми, но и уже успел немного изучить русский язык.



Конечно, я был весьма удивлен столь необычной встречей по прилету. Я провел целые сутки в аэропортах и самолетах, и это был очень забавный эпизод, позволивший немного расслабиться эмоционально. Мне доводилось слышать от знакомых шуточные сравнения со Шреддером из мультфильма, но до таких представлений дело не доходило. С первых секунд пребывания Нижнему удалось меня по-настоящему удивить», — цитирует игрока официальный сайт «Торпедо».



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