Шрёдер — о встрече Черепашки-ниндзя: Нижний сумел удивить с первых секунд

Нападающий «Торпедо» Джордан Шрёдер поделился впечатлениями от приёма в Нижнем Новгороде. Новичка «Торпедо» встретил представитель клуба, одетый в костюм Черепашки-ниндзя. Причина такого выбора — в фамилии канадца, почти так же (Шреддер) звали главного злодея в известном мультсериале, вышедшем в 1987 году и снискавшем большую популярность в России в 1990-е.
«С нетерпением ждал возможности присоединиться к своей новой команде. Слышал много хорошего про КХЛ и готов сделать все возможное, чтобы помочь „Торпедо“ забрасывать шайбы и одерживать победы. После девяти сезонов в Северной Америке мне нужен был новый вызов и новый шанс продемонстрировать свои лучшие хоккейные качества. В Нижнем Новгороде я получу это шанс в полной мере. Кстати, для успешной адаптации я не только консультировался со знакомыми, но и уже успел немного изучить русский язык.
Конечно, я был весьма удивлен столь необычной встречей по прилету. Я провел целые сутки в аэропортах и самолетах, и это был очень забавный эпизод, позволивший немного расслабиться эмоционально. Мне доводилось слышать от знакомых шуточные сравнения со Шреддером из мультфильма, но до таких представлений дело не доходило. С первых секунд пребывания Нижнему удалось меня по-настоящему удивить», — цитирует игрока официальный сайт «Торпедо».
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
- 22 июля 2019
-
17:26
-
17:09
-
16:51
-
16:42
-
16:35
-
16:20
-
15:34
-
15:20
-
14:23
-
13:50
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:11
-
12:10
-
11:42
-
10:56
-
10:37
-
09:58
-
09:37
-
09:02
-
08:30
-
07:56
- 21 июля 2019
-
23:53
-
23:29
-
22:52
-
22:41
-
21:54
-
21:08
-
20:51
-
20:30
-
19:57
-
19:39
-
18:48
-
18:08