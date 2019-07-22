РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», антидопинговое агентство РУСАДА закончило рассматривать дело хоккейного клуба «Авангард». Напомним, представителей «ястребов» могли дисквалифицировать из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард».



С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб. На основании оскорбительного поведения Хартли и Батушенко по отношению к допинг-офицерам, рекомендовано вынести данным сотрудникам «Авангарда» меры дисциплинарного взыскания.



Основанием для обвинений был отчёты инспекторов допинг-контроля 17 и 18 апреля, то есть после третьей игры финала. Хартли и Батушенко агрессивно разговаривали с допинг-инспекторами и не хотели пускать их в раздевалку.

Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех или никого? РУСАДА ждёт ответа от «Авангарда» насчёт поведения Хартли и Батушенко в отношении допинг-офицеров. Из-за этого весь сыр-бор.