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РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»

РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», антидопинговое агентство РУСАДА закончило рассматривать дело хоккейного клуба «Авангард». Напомним, представителей «ястребов» могли дисквалифицировать из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард».

С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб. На основании оскорбительного поведения Хартли и Батушенко по отношению к допинг-офицерам, рекомендовано вынести данным сотрудникам «Авангарда» меры дисциплинарного взыскания.

Основанием для обвинений был отчёты инспекторов допинг-контроля 17 и 18 апреля, то есть после третьей игры финала. Хартли и Батушенко агрессивно разговаривали с допинг-инспекторами и не хотели пускать их в раздевалку.

Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех или никого?
РУСАДА ждёт ответа от «Авангарда» насчёт поведения Хартли и Батушенко в отношении допинг-офицеров. Из-за этого весь сыр-бор.
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