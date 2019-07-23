Кожевников: закон КХЛ о костюмах — хороший ответ на негатив в прессе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на решение КХЛ ввести дресс-код в новом сезоне.

«На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Парадная форма одежды украшает хоккейное зрелище, объединяет команду, сплачивает её дух. Плюс это хорошая картинка для болельщиков и телевидения. В сборной СССР он всегда действовал. Всё началось во времена Анатолия Тарасова, а продолжилось уже в эпоху Виктора Тихонова. В клубах же нам выдавали не цивильные, а спортивные костюмы — с эмблемой команды. Во всяком случае так было у нас в „Спартаке“.

Предположу, что закон стал ответом на негативные публикации в прессе, в том числе на очень однобокие интервью североамериканских легионеров. Заметил, у североамериканцев появилась мода критиковать КХЛ — иногда по делу, но чаще всего без дела. Думаю, что ответ лиги получился своевременным, переключил внимание болельщиков и журналистов. Хорошее решение. Как, кстати, и постепенный переход на площадки канадского формата", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.