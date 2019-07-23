Источник: Хуснутдинов покинет пост гендиректора «Ак Барса» после 15 лет работы

Гендиректор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов покинет свой пост, утверждает «Спорт Бизнес Online».

Сообщается, что 53-летний менеджер уходит из клуба по собственному желанию – из-за накопившейся усталости. При этом официально о его уходе будет объявлено в конце августа. Ожидается, что его место займёт Мансур Усманов, который сейчас возглавляет альметьевский «Нефтяник» из ВХЛ. До хоккея он работал заместителем директора по финансам в «ТМС-Групп».

Во главе «Ак Барса» Хуснутдинов находится с 2004 года – с того момента, как спонсором клуба стала «Татнефть». За время его работы в клубе команда добилась следующих достижений: четырёхкратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2018), трёхкратный чемпион КХЛ и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), серебряный призёр чемпионата России (2007), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007), обладатель Континентального кубка (2008).