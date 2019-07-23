33 игрока «Нефтехимика» отправились на сбор в Финляндию

«Нефтехимик» отправился в финскую Иматру, где продолжит подготовку к сезону, информирует официальный сайт нижнекамского клуба. Всего на сборы тренерский штаб Вячеслава Буцаева взял 33 игрока.

Команда пробудет в Финляндии до 2 августа и проведёт два контрольных матча. 31 июля в Паюлахти «Нефтехимик» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а 2 августа в Тиккуриле – с финским «Йокеритом».

Вратари: Константин Барулин, Александр Шарыченков, Ярослав Озолин и Ильнур Абдулхаков.

Защитники: Дамир Шарипзянов, Виталий Атюшов, Зият Пайгин, Евгений Рясенский, Алексей Волгин, Степан Захарчук, Андрей Чуркин, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Максим Игнатович, Глеб Семёнов, Алексей Пузанов.

Нападающие: Александр Авцин, Александр Черников, Павел Куликов, Марат Хайруллин, Рафаэль Бикмуллин, Дмитрий Казионов, Денис Казионов, Тимур Хафизов, Павел Порядин, Александр Рыбаков, Арсен Хисамутдинов, Артём Голубович, Тимур Шарифьянов, Булат Шафигуллин, Ильдар Шиксатдаров, Павел Падакин, Игорь Угольников.