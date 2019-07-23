Ртищев: на сборе ЦСКА много молодых игроков, поэтому юмора достаточно

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев поделился впечатлениями от сборов в Валкеакоски (Финляндия).
«Уже второй сезон подряд приезжаю на сборы с ЦСКА. Сегодня занимаемся на льду: побросали и поиграли – отличные впечатления. Также посещаем зал, работаем над общей силой. Вчера были горки, пробежались и продышались.
Не менее важно и настроение, мы же готовимся к сезону. Нас, молодых игроков, на этих сборах много: я, Комиссаров, Каницкий, Романов, Брютов. У нас хорошие отношения и позитивное общение, поэтому много улыбок и достаточно юмора. Опытные игроки служат для нас отличными ориентирами. Нам есть чему учиться у них, это помогает прогрессировать и становиться лучше.
Тренерский штаб, доктора, весь спортивный штаб – все оказывают нам помощь. Несмотря на то что мы молодые игроки, они всегда могут и пошутить с нами, и дать хороший совет. Это добавляет уверенности в своих силах", — цитирует Ртищева официальный сайт московского клуба.
- 23 июля 2019
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:31
-
09:25
-
09:03
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 22 июля 2019
-
23:58
-
23:19
-
22:50
-
22:16
-
21:36
-
21:18
-
20:40
-
20:39
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:28
-
18:05
-
17:49
-
17:26
-
17:09
-
16:51
-
16:42
-
16:35