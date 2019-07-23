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Ртищев: на сборе ЦСКА много молодых игроков, поэтому юмора достаточно

Ртищев: на сборе ЦСКА много молодых игроков, поэтому юмора достаточно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев поделился впечатлениями от сборов в Валкеакоски (Финляндия).

«Уже второй сезон подряд приезжаю на сборы с ЦСКА. Сегодня занимаемся на льду: побросали и поиграли – отличные впечатления. Также посещаем зал, работаем над общей силой. Вчера были горки, пробежались и продышались.

Не менее важно и настроение, мы же готовимся к сезону. Нас, молодых игроков, на этих сборах много: я, Комиссаров, Каницкий, Романов, Брютов. У нас хорошие отношения и позитивное общение, поэтому много улыбок и достаточно юмора. Опытные игроки служат для нас отличными ориентирами. Нам есть чему учиться у них, это помогает прогрессировать и становиться лучше.

Тренерский штаб, доктора, весь спортивный штаб – все оказывают нам помощь. Несмотря на то что мы молодые игроки, они всегда могут и пошутить с нами, и дать хороший совет. Это добавляет уверенности в своих силах", — цитирует Ртищева официальный сайт московского клуба.

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