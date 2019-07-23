Козун: в «Локомотиве» всё было хорошо, но сыграло желание перезагрузить карьеру

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Брэндон Козун объяснил, почему решил перейти в уральский клуб после нескольких сезонов в «Локомотиве».

«Было непросто решиться: остаться в прошлой команде или оказаться здесь, в Магнитогорске. Ключевую роль сыграло желание перезагрузить карьеру, пришло время нового витка. Всё было хорошо в прежнем клубе, это было хорошее время. Я с теплотой вспоминаю город, болельщиков, парней, кто играл со мной. Но сейчас – новый вызов, это осознание стало ключевым при принятии решения о переходе. «Металлург» – хорошая, сильная команда, перед которой стоят самые высокие задачи.

Самая главная вещь: это победа в Кубке Гагарина. Я становлюсь все старше, это ведь неизбежный процесс, вы понимаете. И я очень хочу что-то выиграть. В предыдущие несколько лет в Ярославле у нас была хорошая команда, но не достаточно для того, чтобы дойти до вершины. Я думаю, что в Магнитогорске собрался очень хороший состав и у нас есть все шансы. Эта мотивация очень важна для меня», — цитирует Козуна официальный сайт магнитогорского клуба.