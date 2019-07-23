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Хартли: у «Авангарда» отличный состав, мы хотим выиграть Кубок Гагарина

Хартли: у «Авангарда» отличный состав, мы хотим выиграть Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями перед предстоящим сезоном Континентальной хоккейной лиги.

«Мы пригласили двух отличных защитников — Алексея Емелина и Вячеслава Войнова. Это игроки мирового уровня с солидным опытом игры в НХЛ. Это не просто хорошие хоккеисты, это лидеры, которые могут сделать нашу команду лучше как на льду, так и вне его.

Что касается последнего легионера, то мы занимаемся поиском, смотрим. Мы ищем очень хорошего игрока, потому что в настоящий момент мы очень довольны нашей командой. Смотрим на все позиции, на крайних нападающих, на центров, на защитников, на вратарей. Относительно нынешнего состава мы считаем, что у «Авангарда» сейчас очень сильный подбор игроков, мы рады, что хоккеисты с опытом выступления в НХЛ перешли в «Авангард». Если мы можем сделать нашу команду ещё сильнее, то будем решать, обсуждать», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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