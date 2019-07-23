Войнов — о переходе в «Авангард»: не хочу уходить в отпуск в феврале

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов рассказал, почему выбрал переход в стан «ястребов».
«Были и другие предложения, но выбрал «Авангард», потому что команда была очень заинтересована во мне. Для меня лично очень важно находиться в команде, которой я сильно нужен. Максим Юрьевич (президент «Авангарда» Максим Сушинский. – Прим. «Чемпионата») всё мне рассказал, познакомил с главным тренером. Я нашёл для себя много плюсов, не жалею о выборе. В Омске классный коллектив! Всё просто отлично.
Выбрал Омск в том числе потому, что клуб борется за Кубок Гагарина? Да, хотелось в топ-клуб. Я не хочу уходить в отпуск в феврале. Намерен идти с командой как можно дальше. Перед «ястребами» стоят самые высокие задачи.
Беседовал ли с Хартли? Небольшие беседы состоялись, длинных ещё не было. Боб – человек из НХЛ, он вносит в «Авангард» и наш хоккей очень много нюансов, о которых наши игроки даже не задумываются. Эти нюансы обязательно помогут команде», — сказал Войнов в эксклюзивном интервью обозревателю „Чемпионата“ Павлу Панышеву.
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