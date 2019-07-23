В «Авангарде» сделали выводы о расследовании РУСАДА по делу Хартли

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал завершение расследования РУСАДА дела об инцидентах во время финальной серии Кубка Гагарина — 2019.



«Будет ли ЦСКА принципиальным соперником в новом сезоне? Мы играем с «армейцами» первый матч в сезоне и матч открытия — это всегда что-то особенное. Это не просто открытие сезона, это повторение матчей финала. Отличная идея КХЛ, чтобы начать сезон встречей двух команд, игравших в финальной серии. Мы знаем, как силён ЦСКА. Но это будет лишь один матч 62, хотя он, конечно, будет особенным. Да, мы уступили ЦСКА Кубок Гагарина и завоевали серебряные медали, но начинается новый сезон, который состоит из 62 матчей, первый из которых будет особенным.



РУСАДА закрыло дело о пробе допинга в финальной серии против ЦСКА? У нас был хороший разговор с людьми из РУСАДА, было хорошее объяснение ситуации. Мы сделали определённые выводы из этого. Было недопонимание и разочарование с нашей стороны, но это был четвёртый матч финала, двойной овертайм. Мы были разочарованы, расстроены, не смогли как следует объясниться. Но последовало хорошее обсуждение. Они поняли нашу позицию, мы поняли их. Я сделал вывод, что у нас лучшая бригада медиков в КХЛ. Наши доктора постоянно консультируют наших хоккеистов, объясняют им, какие витамины и продукты они могут употреблять. Поэтому я уверен в наших игроках относительно допинг-контроля», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»